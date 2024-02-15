Video Yaşam Osmaniye’de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye’de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye’de hakkında arama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı | Video

15.02.2024 | 14:11

Osmaniye’de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı.

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Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekât destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalan 27 kişiden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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