Osmaniye’de heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı | Video

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolu ulaşıma açıldı.
Yolun trafiğe açılmasıyla vatandaşların rahatladığını ifade eden köylüler, "Heyelandan dolayı yaklaşık 50 gündür kapalı olan yolumuz faaliyete geçmiştir. Karşı köylerde yaşayan vatandaşlar zor durumdaydı. Yolun açılması köylüleri rahatlattı. Şuan yolumuz açık durumda. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" dediler.
Öte yandan heyelandan dolayı kapanan Akdere Farsak köy yolunun uzun zamandır kapalı kalmasına vatandaşlar tepki göstererek yolun trafiğe açılmasını istemişlerdi.