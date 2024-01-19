Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video
Osmaniye’de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.
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