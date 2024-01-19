Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.01.2024 | 15:42 Osmaniye’de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten M.A.'nın kaldığı adres belirlendi.İl merkezindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu M.A yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.