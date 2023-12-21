Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 kişi yakalandı | Video
Osmaniye’de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
Hükümlülerin kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda, 29 yıl hapis cezası olan C.A. (31), 26 yıl hapis cezası olan M.Ç. (33), 23 yıl hapis cezası olan K.Ç. (24) ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan N.U.A. (43), A.K. (59), M.K. (27), İ.A. (30) ve O.K. (25) düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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