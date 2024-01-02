Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı | Video
Osmaniye'de mısır taşıyan taşıyan tır, balatalarının tutuşması neticesinde alev alev yandı.
Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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