Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narogüç' adı verilen operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 150 gram skunk, 252,48 gram bonzai, 11.78 gram metamfetamin, 1.18 gram bonzai, 7 sentetik ecza, 5 ecstasy, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı.