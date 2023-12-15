Video Yaşam Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video
Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video

Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video

15.12.2023 | 10:21

Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narogüç' adı verilen operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 150 gram skunk, 252,48 gram bonzai, 11.78 gram metamfetamin, 1.18 gram bonzai, 7 sentetik ecza, 5 ecstasy, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı.
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