Osmaniye'de oto hırsızlarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı | Video 06.12.2023 | 10:28 Osmaniye'de oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye İl Müdürlüğü ekiplerince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve 29 suç kaydı bulunan S.G.(30), 25 suç kaydı bulunan Y.K.(22), 16 suç kaydı bulunan M.A.Y.(29), 15 suç kaydı bulunan M.K.(27), 6 suç kaydı bulunan B.A.(30) sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.İ.G.(60) ve B.K.(32) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.