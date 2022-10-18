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OTOMATİK OYNAT
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Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 18.10.2022 | 01:31
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.10.2022 | 17:01
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Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 17.10.2022 | 16:48
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Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 17.10.2022 | 16:19
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Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 17.10.2022 | 16:34
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Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği | Video 17.10.2022 | 14:43
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Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video 17.10.2022 | 15:25
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44
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Sadece servislerden bulunan cihaz ile onlarca otomobili çaldılar | Video 17.10.2022 | 14:46
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Kadın futbolunda holigan terörü! Sahayı ve tribünleri taşladılar | Video 17.10.2022 | 14:56
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Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video 17.10.2022 | 14:46
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İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 17.10.2022 | 13:29
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Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 17.10.2022 | 13:29
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu.