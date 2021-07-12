Video Yaşam Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video

Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video

Osmaniye'de tacizci dehşeti: Genç kadını böyle taciz etti | Video
12.07.2021 | 10:31

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Osmaniye’de genç bir kadını takip edip cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç bir kadın evine gitmek için yürüyordu. Bu sırada bisikletli bir şahıs kadını takip etmeye başladı. Kadını takip eden şahıs apartman kapısından içeriye giren kadından kapıyı tutmasını istedi. Kadınla aynı anda apartmana giren şahıs, önden yürüyen kadının arkasından cinsel organını çıkardı. Ardından kadınla aynı asansöre binen tacizci, kadın asansörden indikten sonra ikinci kez cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın şahsa tepki gösterdikten hemen sonra polisi aradı. Bu sırada kadının tepkisi üzerine şahıs apartmandan çıktıktan sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden cinsel taciz suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Y.E.K olduğu belirlendi. Ekipler yapılan fiziki takibin ardından kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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