Video Yaşam Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video

22.08.2024 | 09:27

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 3 aylık takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 57.59 gram bonzai, 22,35 gram metamfetamin, 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alına şüphelilerden M. N. - Ö. Ş- L. K. - M. A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken. 27 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

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