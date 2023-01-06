Video Yaşam Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

06.01.2023 | 12:44

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Osmaniye’de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığı ile toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Esenevler Mahallesi'nde uyuşturucu satışının yoğun yapıldığı ihbarlarının geldiği bölgedeki adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, satışa hazır ve paketlemesi yapılmış farklı miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ve hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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