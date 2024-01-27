Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video
OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan D.A. (37), 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçundan tutuklandı.
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