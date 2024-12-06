Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı | Video
Osmaniye’de internet sitesi üzerinden yapılan alışveriş bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı tutuklandı.
Adli makamlara sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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