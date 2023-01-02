Video Yaşam Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video

02.01.2023 | 08:51

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.

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Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyü, Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. Ekipler yangın çıkan ormanlık alana gelerek yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüse de gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

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