Video Yaşam Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video
Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video

Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video

15.12.2021 | 09:38

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İstanbul Silivri’de geçen yıl Ağustos ayında bir evden çalınan 500 yıllık tarihi İran halısı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın aylar süren çalışmalarıyla bulundu. Üzerinde Safevi Hanedanlığı’na ait kompozisyonların yer aldığı ve Osmanlı Devleti ile yapılan savaşın betimlendiği tarihi İran ipek halısının, 3 şüpheli tarafından yaklaşık 4 buçuk milyon liraya satışa sürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen servet değerindeki halı ise tekrar sahibine teslim edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020'de Silivri'de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık İran ipek halısının aylarca izini sürdü. Hummalı çalışmaların ardından heryerde aranan halının Fatih'te M.K., T.B. ve İ.A. isimli şüpheliler tarafından 300 bin Dolar karşılığında satışa çıkarıldığı belirlendi.

SUÇÜSTÜ OPERASYONLA YAKALANDILAR
Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri Fatih'te bulunan adrese baskın düzenledi. Baskında M.K., T.B. ve İ.A., Safevi Hanedanlığına ait İpek İran halısını 300 bin Dolar'a satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.), ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken servet değerindeki tarihi halı ise sahibine teslim edildi.

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