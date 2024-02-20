Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun

İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı.