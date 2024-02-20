Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun
İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:33
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 20.02.2024 | 18:48
00:41
Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 20.02.2024 | 15:28
08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
03:47
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 20.02.2024 | 12:11
00:44
03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
03:11
01:03
00:41
01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33
03:45
01:27
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 20.02.2024 | 08:59
01:58
00:31
00:12
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 20.02.2024 | 06:03
00:45
Hakkari'de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 20.02.2024 | 06:03
00:48
Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı | Video 20.02.2024 | 06:03