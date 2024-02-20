Video Yaşam Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun

Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun

20.02.2024 | 18:48

İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 03:33
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 20.02.2024 | 18:48
Marmara Denizi’nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 00:41
Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 20.02.2024 | 15:28
Tiny House trendi yükselişte | Video 08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 03:47
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 20.02.2024 | 12:11
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 00:44
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 20.02.2024 | 12:32
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
İstanbul’da Eşime neden selektör yaptın? tartışması kamerada | Video 01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
İstanbul’da takside kan donduran olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar | Video 03:11
İstanbul’da takside kan donduran olay: "Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" | Video 20.02.2024 | 10:11
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 01:03
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 20.02.2024 | 10:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 20.02.2024 | 09:36
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 03:45
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 20.02.2024 | 09:33
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 01:27
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 20.02.2024 | 08:59
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD’de buluştu | Video 01:58
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video 20.02.2024 | 08:14
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 00:31
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 20.02.2024 | 06:52
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:12
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 20.02.2024 | 06:03
Hakkari’de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 00:45
Hakkari'de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 20.02.2024 | 06:03
Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı | Video 00:48
Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı | Video 20.02.2024 | 06:03
Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video 03:02
Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video 20.02.2024 | 06:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA