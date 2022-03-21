Otel odasında ölü bulunan Nuray’ın katil zanlısı suçunu itiraf etti: "Kıskanıp boğdum” | Video
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Antalya’da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray’ın katil zanlısı ifadesinde her şeyi itiraf etti. Zanlının ifadesinde, “Kıskanıp boğdum” dediği öğrenildi.
Olayla ilgili polis, Nuray Demir'in eski nişanlısı Taner B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taner B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. Şahıs ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Sonrasında Nuray ile nişanlandım. Olay günü otelde Nuray bana 'Ben daha seninle evlenmedim. Evleninceye kadar bana karışamazsın, kiminle ne istersem onu yaparım. Seni ilgilendirmez yaptıklarım, ne istersem onu yaparım' deyince tartıştık. Nuray, böyle söyleyince kıskanıp boğdum" dediği öğrenildi.