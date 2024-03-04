Video Yaşam Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı | Video
Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı | Video

Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı | Video

04.03.2024 | 15:24

SAMSUN’un Atakum ilçesinde, kaldıkları otelde uyuşturucu satan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarında, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde, kaldıkları otelden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.

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