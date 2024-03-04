Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı | Video
SAMSUN’un Atakum ilçesinde, kaldıkları otelde uyuşturucu satan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarında, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde, kaldıkları otelden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Aramalarda 880 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.A., O.G., İ.S. ve Z.S. gözaltına alındı.
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