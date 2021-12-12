Video Yaşam Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video

Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video

12.12.2021 | 16:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video 03:31
Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video 12.12.2021 | 16:50
Mağdurlar, Bitrota’yı anlattı Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar | Video 06:02
Mağdurlar, Bitrota'yı anlattı "Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar" | Video 12.12.2021 | 16:52
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:28
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 06:00
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti | Video 12.12.2021 | 16:35
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 05:04
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 12.12.2021 | 16:26
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 02:47
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 16:19
Maltepe’de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 02:58
Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 12.12.2021 | 16:18
Mardin’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:43
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 16:20
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 00:32
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 12.12.2021 | 16:20
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 00:21
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 01:24
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 12.12.2021 | 15:58
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır’dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 03:13
Son Dakika: Bir süredir tedavi gören 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'dan 22 gün sonra haber geldi! | Video 12.12.2021 | 15:13
SON DAKİKA: Büyükçekmece’de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 03:22
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de tır yoldan çıktı, askıda kaldı | Video 12.12.2021 | 14:57
Maltepe’de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 02:01
Maltepe'de halı yıkama atölyesinde korkutan yangın | Video 12.12.2021 | 14:27
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken’e akın etti | Video 03:25
Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti | Video 12.12.2021 | 14:07
Elazığ’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 01:01
Elazığ'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride böyle uçtu | Video 12.12.2021 | 13:41
Aydın’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:15
Aydın'da uyuşturucu operasyonu | Video 12.12.2021 | 13:42
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 03:47
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 12.12.2021 | 13:28
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 01:00
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 12.12.2021 | 13:28
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: Ablamı öldürdüm, gelin alın | Video 00:54
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: "Ablamı öldürdüm, gelin alın" | Video 12.12.2021 | 13:28

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu Mark Drommel (34), jandarma tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., cuma günü otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Somu bulunan çantasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Almanya uyruklu Mark Drommel olduğunu belirledi. Drommel, konakladığı Alanya'da bir otelde gözaltına alındı. Mark Drommel'in odasında yapılan aramada, Kırgızistan uyruklu C.A.'ya ait 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 lira, 1250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain bulundu. Paralar Kırgız turiste teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mark Drommel, sulh ceza hakimliği tarafından 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA