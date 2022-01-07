Otelden 50 bin liralık güneş panelini çaldılar | Video

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin havuz bölümünden 12 adet güneş paneli çalan 2 şüpheliden biri yakalandı. Hırsızlık şüphelisi nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde bulunan bir otelin havuz bölümünde bulunan 50 bin lira değerindeki güneş panelleri çalındı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Konaklı Jandarma ve JASAT ekipleri yaptıkları kamera inceledi.

Görüntülerden hırsızlık şüphelilerinin M.C.S.(35) ve M.Y.S.(28) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin izini sürdü. M.C.S. adlı şüpheli ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.

Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden M.Y.S'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin güneş panellerini motosiklete yükleyip götürdükleri anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.