Otele müşteri gibi girdi, 16 bin TL değerinde cep telefonu çalarak kayıplara karıştı | Video 09.03.2023 | 10:22 Bursa’da müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 16 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri olarak otele giren şüpheli, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yaklaşık piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu çaldı. Resepsiyon görevlisinin şüpheliye bir anlık bakmasıyla ise görevliye selam vererek hızlıca otelden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.