Otelin ruhsatsız restoranında eğlendiler! 26 kişiye 90 bin liralık ceza | Video

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir otelin ruhsatsız restoranında eğlenen ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 26 kişiye 90 bin 194 lira para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürdü. Ataşehir İlçesi'ne bağlı İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoran bölümünde eğlence düzenlendiği tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 23.10 sıralarında adresi kontrol eden İstanbul Polisi; söz konusu adreste 26 kişinin bulunduğunu ve restoranda sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiğini tespit etti. O anlar polis kameralarına yansıdı. 26 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" kapsamında "Sosyal Mesafe İhlali" ve "Sokağa Çıkma Yasağı İhlali" gerekçesiyle toplamda 90 bin 194 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen restoran İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.