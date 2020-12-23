Otizmli hafız genç Ozan Memiş, Kur'an'ı Kerim'i 7 dilde okuyabiliyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
05:41
Kan donduran cinayette annenin feryadı: Oğlumun ciğerini gördüm | Video 23.12.2020 | 18:34
02:33
Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandı | Video 23.12.2020 | 17:39
02:01
Şanlıurfa’da telefonun içinden uyuşturucu çıktı | Video 23.12.2020 | 17:39
02:46
Kartalkaya’da pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı | Video 23.12.2020 | 17:25
01:52
İstanbul merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi | Video 23.12.2020 | 17:20
00:51
Plaza terasında meşaleli, mesafesiz, maskesiz kutlama | Video 23.12.2020 | 17:10
02:13
Otizmli hafız genç Ozan Memiş, Kur'an'ı Kerim'i 7 dilde okuyabiliyor | Video 23.12.2020 | 16:44
03:53
Prof. Dr. Orhan Kural ölmeden önce vasiyetini böyle açıklamış | Video 23.12.2020 | 16:06
01:32
00:59
Polis ele geçirdiği patlayıcı maddeyle "ohh" yazdı | Video 23.12.2020 | 15:38
05:30
Prof. Dr. Orhan Kural son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.12.2020 | 15:32
04:11
Zonguldak'ta korona virüsten ölen doktorun ardından dram çıktı | Video 23.12.2020 | 15:13
01:34
Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 23.12.2020 | 14:15
02:01
16:06
03:44
02:17
Ormanlardaki yaşam foto kapanlarla izleniyor | Video 23.12.2020 | 13:17
03:34
Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi | Video 23.12.2020 | 13:09
00:57
Son dakika! Sterlin Çetesi operasyonla yakalandı | Video 23.12.2020 | 13:17
Samsun'da yaşayan otizmli 17 yaşındaki Ozan Memiş, hem hafız olması hem de 7 dil bilmesi dolayısıyla görenleri hayran bırakıyor.