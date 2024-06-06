Otizmli küçük çocuk mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı! | Video

Otizmli bir anaokulu öğrencisi, mezuniyet töreninde dışlanarak sınıf arkadaşlarından ayrı tutuldu. Küçük çocuk, sahnenin dışında kutlama yaptı. Küçük çocuğa bu anlarda annesi eşlik etti. O anlar sosyal medyada tepki çekti.