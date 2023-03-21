Otlaktan dönen 25 koyun yolda bir bir öldü | Video
MERSİN'de otlaktan ahıra götürülen sürüdeki koyunlardan 25'i yolda öldü. Koyunların, otlama sırasında zirai ilaçlama yapılan bölgede zehirlendiği öne sürüldü.
Öte yandan hayvanların sahibi Varlı ise bahçelerdeki zirai ilaçlama nedeniyle koyunlarının öldüğünü iddia etti. Varlı birçok koyunun da hastalık belirtileri gösterdiğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
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