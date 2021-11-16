Video Yaşam Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

16.11.2021 | 11:36

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Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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