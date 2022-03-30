Video Yaşam Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video

Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video

30.03.2022 | 09:40

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Avcılar’da gece yarısı oto galerinin önüne gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL’lik soygun yaptı. Para dolu kasa, kamera kayıt cihazı ve 3 otomobilin çalındığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 9 Mart tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında oto galerinin önüne bir otomobille gelen hırsızlar yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik soygun yaptı. Galerinin içindeki para dolu kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, içeride bulunan kamera kayıt cihazını da söktü. Daha sonra araçların yedek anahtarlarını bulan hırsızlar, galerideki 3 otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra durumu fark eden galeri sahipleri ise olayı polise bildirdi. Polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda çalınan 2 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Çalınan diğer otomobilin ise hala hırsızların elinde olduğu öğrenildi. Hırsızlar, bu çalıntı otomobili kullanarak başka iş yerlerinde de soygun yaparken, polis hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.


O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir oto galeride yaşanan hırsızlık anı ve hırsızların çalıntı otomobille başka iş yerini soymaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 9 Mart tarihinde gece saatlerinde bir otomobille oto galerinin önüne gelen hırsızların, kapının kilidini kırmaya çalıştıkları, kilidi kırdıktan sonra içeriden sürükleyerek para kasasını çıkardıkları ve sırasıyla galeride bulunan 3 tane otomobili de çalarak kaçtıkları görülüyor. Diğer kamera görüntülerinde ise, 28 Mart tarihinde yine gece saatlerinde, hırsızların bir önceki oto galeriden çaldıkları otomobille başka bir iş yerinin önüne geldikleri ve ellerindeki levyeyle kilidi açmaya çalıştıkları görülüyor.

'YAKLAŞIK 2 BUÇUK MİLYON TL'LİK BİR ZARARIMIZ VAR'
Oto galerinin sahiplerinden Ömer Alkan, "Gece 3 sıralarında buraya gelip aracı yanaştırıyorlar. Kilidi kırıyorlar. İçeri girip kasayı alıyorlar. Kasayı aldıktan sonra araçlarına yüklüyorlar. Kasada 400 bin TL'ye yakın paramız vardı. Yedek anahtarları ve kamera kayıt cihazını da götürüyorlar. Sonra da içeride 3 tane aracımız vardı. Onları da alıp gidiyorlar. Polisin çalışmaları sonucu 2 aracımız bulunuyor. Diğer geri kalan araçla hırsızlar, dün 5-6 oto galeriyi daha soyuyorlar. Yaklaşık 2 buçuk milyon TL'lik bir zararımız var" dedi.

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