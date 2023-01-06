Video Yaşam Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video

Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video

06.01.2023 | 16:30

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oto galeriye yapılan silahlı saldırıda dükkan sahibi ve yanında bulunan kişi yaralandı.

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Olay, Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeriye silahla ateş edildi, dükkan sahibi M.E. ile yanındaki B.D. yaralandı. Şahıslardan biri göğsünden yaralanırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan M.E. ile B.D., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.

Öte yandan, M.E.'nin 22 Aralık 2021 tarihinde silahla yaralandığı, olaya ilişkin tutuklanan 3 kişinin cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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