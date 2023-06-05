Oto Hırsızlık polislerinden motor hırsızı tamirciye baskın | Video 05.06.2023 | 13:23 İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bir depoya yapılan baskında 11 adet çalıntı motosiklet, 24 adet ise parçalara ayrılmış ve satışa hazır motosiklet parçaları ile birlikte 14 tane şasi numarası silinmiş motor bloğu bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Rıdvan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul genelinde çalınan motosikletlerin bulunup sahiplerine teslim edilmesine ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Görevlileri geçtiğimiz gün bir operasyon düzenledi.

Sancaktepe'de bir motosiklet tamircisinin depo olarak kullandığı yere baskın yapan ekipler onlarca çalıntı motosiklet parçası ve motosiklet ele geçirdi. Bu kapsamda adreste 11 adet henüz parçalanmamış motosiklet, 14 adet motor numarası taşlanarak yok edilmiş çeşitli markalarda motor bloğu, 25 adet ise parçalanmış olarak düşünülen motosiklet parçası bulundu.

MOTOSİKLETLERİ ÇALMADAN ÖNCE SİNYAL KESMİŞ

Ayrıca adreste yapılan detaylı aramalarda Şase - motor numarası yazmada kullanılan numaratör, çok sayıda çalıntı olarak değerlendirilen muhtelif motosiklet parçaları ve grenajları bulundu.

Ayrıca şüphelilerin motosiklet çalma esnasında motosikletlerde bulunan GPS sistemlerinde sinyal kesici olarak kullanıldığı değerlendirilen cihaz da bulundu.

MOTOSİKLET TAMİRCİSİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen ve benzer suçlardan 23 kaydı olan Rıdvan F.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan operasyonla ilgili polisin baskın anı ve tamircinin bir motosikleti çalma anı kameralara yansıdı.