Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
00:14
Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
00:51
03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
01:35
Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
00:12
03:00
"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
04:53
01:52
Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
02:18
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
02:16
Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
04:39
02:17
Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
İzmir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleşen operasyonda, toplam 38 çalıntı araç ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının artması üzerine, olaylarla ilgili şüphelilerin tespiti, yakalanması ve çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti için 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen 16 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 24 adet motosiklet ve 14 adet otomobil olmak üzere toplam 38 çalıntı araç ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
SANAYİDEN ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ÇALMIŞLAR
Öte yandan ele geçirilen çalıntı araçlardan birisinin lüks bir araç olduğu, kaputun içerisinde motor olmadığı, aracın onarım gördüğü sanayi sitesinden çekici vasıtasıyla çalındığının tespit edildiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre şüphelilerin çaldıkları bir araç ile gezerek başka araçları da çaldıklarının belirlendiği aktarıldı.
BİR DEFADA YAKALANAN EN ÇOK ÇALINTI MOTOSİKLET
Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 24 çalıntı motosikletin, bir operasyonda ele geçirilen en yüksek çalıntı motosiklet miktarı olduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.