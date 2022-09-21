Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası: Polis müdahale etti | Video

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ADANA'da Kadir Ş. (36), taşlama makinesini izinsiz aldığı ve çırağını dövdüğü kendisi gibi oto tamirci olan Ahmet T. (42) ile tartıştı. Ahmet T.'nin telefonla çağırdığı kuzeni Zeki T. (27) ile Yılmaz A.'nın da (31) karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı. Kavgada Kadir Ş.'nin çalışanı Mustafa K. (23) darbedilirken, polisin "Teslim ol" çağrısına uymayan Zeki T. ile Yılmaz A. ise rastgele ateş açarak kaçtı. Evin çatısına saklanan şüphelilerin yakalanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Çırağının dövüldüğünü öğrenen Ahmet T., kuzeni Zeki T.'yi telefonla arayıp, "Bunlara bir ders vermemiz gerekiyor" diyerek yanına çağırdı. Zeki T. de arkadaşları Yılmaz A. ve Zübeyir A.'yı (30) yanına alıp, Kadir Ş.'nin oto tamirhanesine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Kadir Ş.'nin yanında çalışan Mustafa K. darbedildi. Dudağı camla kesilen Mustafa K., tabancayla havaya ateş açtı. Zeki T. ile Yılmaz A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı.
ÇATIDA SAKLANIRKEN YAKALANDILAR
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına uymayan şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A., tabancayla rastgele ateş açtıktan sonra ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kavgaya karışan Ahmet T. ve Zübeyir A. gözaltına alındı, Zeki T. ile Yılmaz A. ise bir evin çatısında saklanırken yakalandı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir Ş. ile darbedilen Mustafa K.'nin ifadesine başvururken, diğer şüpheliler ise emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeki T. ile Yılmaz A. tutuklanırken, Ahmet T. ve Zübeyir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.