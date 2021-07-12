Video Yaşam Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video

Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video

Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video
12.07.2021 | 16:37

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Kayseri'nin Develi ilçesinde araç tamir eden oto tamircisi, aniden alev alan araçtan kendini son anda kurtardı. Panik anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde oto tamircisi Mehmet Çelik, arızalı aracı tamir etmeye başladı. Aracı motor kısmından aniden alevlerin yükselmesiyle Çelik, kendini son anda geri çekmeyi başardı. Soğuk kanlılığını koruyan Mehmet Çelik, işyerinden getirdiği yangın söndürme tüpüyle aracın motor kısmında çıkan yangını söndürmeyi başardı.

Olay anını anlatan Çelik, aracı tamir ettiği sırada motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardığını söyledi.

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