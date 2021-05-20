Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir oto yıkama işletmesine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Oto yıkamayı didik didik arayan polisler uyuşturucu ele geçirdi.