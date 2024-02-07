Otobanda kaza yapan tır alevlere teslim oldu...Şoför ölümden böyle kurtuldu
Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik-Dürdane mevkiinde kaza yapan tır yan yatarak alev alev yandı. Tırda zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Şoförün yanan ve patlayan araçtan kurtulma anları da saniye saniye kameraya yansıdı.
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