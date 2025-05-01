Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda sürücüler kontak kapattı. Tırın bölgeden kaldırılma çalışmaları devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2025 | 11:34
10:23
05:04
Teknolojinin bayramı başlıyor! TEKNOFEST KKTC'de | Video 01.05.2025 | 10:55
01:19
4 milyon TL değerinde 180 kilogram tütün ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 01.05.2025 | 10:19
00:27
01:15
03:55
Şile'de büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran alev alev yandı | Video 01.05.2025 | 09:27
00:20
00:45
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama | Video 30.04.2025 | 16:19
00:31
01:43
Ortaköy'de kumpir satan 4 işletme kapatıldı | Video 30.04.2025 | 15:13
02:35
00:22
01:01
Tiflis'te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı | Video 30.04.2025 | 14:16
01:24
4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı | Video 30.04.2025 | 12:58
00:26
01:20
Yolcu otobüsünden torba torba kaçak tütün çıktı: 3 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:47
00:21
33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü | Video 30.04.2025 | 12:27
02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 12:18
02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 11:49