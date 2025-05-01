Video Yaşam Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video
Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video

Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video

01.05.2025 | 11:34

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda sürücüler kontak kapattı. Tırın bölgeden kaldırılma çalışmaları devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otoyolun Sapanca geçişi Yeni Mahalle mevkii Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki 49 AAS 038 plakalı tır, bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde trafik durdu, sürücüler kontak kapattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalarına yaklaşık 3 saattir devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve otoyolda yan yatması ve bir aracın son anda durması yer alıyor.
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