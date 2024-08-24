Otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi | Video
Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi işe yürekleri dağladı.
OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI
41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi. Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi ise yürekleri dağladı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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