Video Yaşam Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video
Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video

Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video

22.07.2023 | 15:37

Ankara’da servis otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, toprağa verildi.

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Olay, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, ailesiyle birlikte otomobillerinden indikten sonra yola çıktı. Minik kıza o esnada yoldan geçen ve işçilerin taşındığı belirtilen servis otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün ezdiği minik kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Bülbül'e çarpan sürücünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Zeynep Bülbül için Sincan'da yer alan Cimşit Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Minik kızın cansız bedeni namazın ardından gözyaşları arasında defin alanına götürülerek toprağa verildi.

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