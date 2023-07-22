Otobüs altında kalarak hayatını kaybeden minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı | Video
Ankara’da servis otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, toprağa verildi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Zeynep Bülbül için Sincan'da yer alan Cimşit Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Minik kızın cansız bedeni namazın ardından gözyaşları arasında defin alanına götürülerek toprağa verildi.
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