Otobüs, beton mikserine çarptı: 44 yaralı | Video 28.07.2023 | 13:16 Balıkesir'de, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsünün beton mikserine çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralanırken, 42 yolcu da tedbiren hastaneye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul yönüne seyir halindeki Ayhan Karadeniz idaresindeki yolcu otobüsü, gece saatlerinde Karesi ilçesi kırsal Fethiye Mahallesi mevkiinde Mehmet Sayit Güngör'ün kullandığı beton mikserine arkadan çarptı. Sürücüler ile otobüsteki muavin, yedek şoför ve 41 yolcunun yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Yolda bir süre tek yönden sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.