Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı...
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OTOMATİK OYNAT
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Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 03.09.2021 | 12:07
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İstanbul Beyoğlu’nda bir ticari araç cadde üzerindeki otobüs duraklarına çarptı. 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.