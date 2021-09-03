Video Yaşam Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı...

Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı...

Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı...
03.09.2021 | 12:07

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Beyoğlu’nda bir ticari araç cadde üzerindeki otobüs duraklarına çarptı. 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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