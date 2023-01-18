Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video

Mersin’in Tarsus ilçesinde mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu çıkan yangında şehit olan 32 yaşındaki Uzman Çavuş Eren Öztürk Adana’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana gelen kazada, askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş; 1 mülteci hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı. Şehit uzman çavuş Eren Öztürk için Buruk Mezarlığında düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Bakan Soylu, şehidin annesi Güllü Salko'nun elini öperken başsağlığı diledi, eşi Teslime Öztürk'e de sarılarak taziyesini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.