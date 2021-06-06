Video Yaşam Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi | Video

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi | Video

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi | Video
06.06.2021 | 15:29

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Gaziantep'te, otobüs şoförü Mehmet Yılmaz (39), yolculuk sırasında rahatsızlanıp fenalaşan Halise Kazıcı?yı ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdı. Yılmaz'ın fenalaşan kadını ambulansı beklemeden hastaneye ulaştırması otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olay, 1 Haziran günü Gazikent-Burç kavşağı hattında çalışılan Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsünde meydana geldi. Yolcu olarak otobüse binen Halise Kazıcı, bir süre sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi. Otobüsü durdurup kadına ilk müdahaleyi yapan Mehmet Yılmaz, daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirip beklemeye başladı. Bel ve boyun fıtığı nedeniyle fenalaşan kadın için ambulansın gecikmesinden endişe eden şoför, diğer yolcuları indirerek Halise Kazıcı'yı Şahinbey Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. 9 yıldır şoför olarak çalışan Mehmet Yılmaz, kadını hastaneye götürdükten sonra sağlık ekipleri ile sedyeye koyarak, hastaneye taşıdı.

Otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şoförün kadına müdahale etmesi koridora serdiği örtü üzerine Kazıcı'yı yatırması ve ardından hastaneye geldiği sırada sağlık ekiplerine teslim ettiği görülüyor.

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Yılmaz, olay anında sakinliğini koruduğunu belirterek, yolcuları indirdikten sonra sık sık Halise Kazıcı?yı kontrol edip, otobüsü kullandığını ifade etti. Kadının sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine koridora örtü serip, yolcuyu üzerine yatırdığını anlatan Yılmaz,"Yolculuğumuz sırasında İbrahimli bölgesinde yolcumuz rahatsızlandı. Durumu görünce aracı park edip sağlık görevlilerini aradım. Ambulans beklerken hastanın durumu fenalaşınca yolcularımızı başka bir araca nakledip, hastamızı hastaneye götürüp teslim ettik. Seyir halindeyken hastaya sürekli bakıyordum. Gözetlendiğimde kendisine yere uzanır mısın diye sordum. O da kabul edince otobüsteki örtüyü yere serip koridora kendisini yatırdık. Bu şekilde rahat bir şekilde götürmüş olduk" dedi.

"TRAFİKTEKİ VATANDAŞLARA CAMDAN SESLENEREK YOL İSTEDİM"
Mehmet Yılmaz, yolcularını indirdikten sonra Halise Kazıcı?yı hastaneye götürdüğü sırada trafiğin sıkışık olduğu noktalarda camdan vatandaşlara seslenerek yol istediğini anlatarak, "Yolculuğumuz sırasında trafikte sakindi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Hastaneye giderken camdan dışarıya seslenerek önünüzdeki araçlardan yol istedim. Kimi zaman kurallara uyarak biraz aceleci davrandık. Hastaneye ulaşınca mutlu oldum. Tedavisinin ardından da kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İyi olduğunu görünce mutlu oldum, kendisi de hastaneye ulaştırdığım için bana teşekkür etti" dedi.

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