Video Yaşam Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video

Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video

13.12.2022 | 23:48

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Elazığ'da belediye otobüsü seyir halindeyken yan yoldaki trafik kazasını gören yaşlı bir kadın bayıldı. Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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