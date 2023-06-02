Otobüs şoförü değil, uyuşturucu satıcısı çıktı | Video 02.06.2023 | 15:00 Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülün uyuşturucu operasyonunda şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün üzerinden ve bagajından yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Ankara istikametinde bulunan dinlenme tesislerine giriş yapan Antalya plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün şoförü V.Ö. isimli şahsın üst ve bagajlarında yapılan aramada 11 kilo 610 gram esrar, 2 kilo 150 gram ise toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.