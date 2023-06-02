Video Yaşam Otobüs şoförü değil, uyuşturucu satıcısı çıktı | Video
Otobüs şoförü değil, uyuşturucu satıcısı çıktı | Video

Otobüs şoförü değil, uyuşturucu satıcısı çıktı | Video

02.06.2023 | 15:00

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülün uyuşturucu operasyonunda şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün üzerinden ve bagajından yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Ankara istikametinde bulunan dinlenme tesislerine giriş yapan Antalya plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün şoförü V.Ö. isimli şahsın üst ve bagajlarında yapılan aramada 11 kilo 610 gram esrar, 2 kilo 150 gram ise toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

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