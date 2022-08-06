Otobüs şoförünün dikkati kazayı böyle önledi | Video

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Üsküdar'da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Otobüs şoförünün dikkati olası bir kazayı önlerken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
TECRÜBEMİZ VE EĞİTİMİMİZ SAYESİNDE KURTARDIK
Trafikteki her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen otobüs şoförü Abdullah Kılıç Sabah Ümraniye'den geliyordum. Beylerbeyi Tüneli'nde otomobil birden önüme çıktı. Bizde aldığımız eğitimler sayesinde hemen durduk. Korktuk. Ayakta birkaç yolcumuz vardı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. Biz aldığımız eğitimlerimiz, yılların tecrübesiyle ve dikkatimiz sayesinde kurtardık. Genelde bizim önümüze motosiklet çıkardı. Bu sefer otomobil çıktı. Sürücü döndü gitti. Ben bir şey demedim. Belki kafası dalgındı, belki sarhoş. Burası İstanbul. Her an her yerden her şey çıkabilir dedi.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın son anda önlendiği o anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tünel çıkışında hatalı sollama yapan otomobil sürücüsünü fark eden şoförün panik yapmadan son anda durduğu anlar yer alıyor. Otomobil sürücüsü ise kendi şeridine geçerek hızla olay yerinden ayrılıyor.