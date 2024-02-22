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Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video

Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video

22.02.2024 | 09:19

Hatay’ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile halk otobüsünün çarpışmasına ramak kala sürücünün yaptığı manevra faciayı önledi, o anlar kamerada.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah 09:40 sularında trafikte seyir halde ilerleyen ve Antakya - Sahra Hastanesi hattında çalışan halk otobüsü, karşıdan gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Halk otobüsü sürücüsünün, karşıdan gelen kamyonun sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark etmesiyle son anda manevra yaptı. Otobüs sürücüsünün manevrası 2 aracı kafa kafaya çarpışmaktan kurtarırken, kaza sonrası otobüste maddi hasar oluştu. İçerisinde 6 yolcu bulunan otobüsün faciadan kurtulduğu anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
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