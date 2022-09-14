Otobüs şoförüyle otomobil sürücüsünün sopalı kavgasını vatandaşlar ayırdı | Video
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Bursa'da halk otobüsü sürücüsü ile otomobil şoförünün yol verme kavgasında, otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti, otobüs şoförü ise sopayla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.