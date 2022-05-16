Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video

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Tokat’ta bir kişini eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GENÇ KADIN TABURCU OLDU, YARALI ŞAHSIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.
"KARDEŞİMLE KAÇTI, NAMUSUM İÇİN VURDUM"
Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap vermişti. İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi.