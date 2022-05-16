Video Yaşam Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video
Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video

Otobüs terminalinde eşine ve öz kardeşine böyle kurşun yağdırdı | Video

16.05.2022 | 13:25

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Tokat’ta bir kişini eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay hafta sonu şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı. Güvenli kameralarına yansıyan olayda şahsın ilk olarak otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş açığı görüldü. Şahsın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan Sabri B.'nin terminalin arka kapısından kaçtığı anlar yer aldı. İlfer B. ise olay yerinden kaçmak isterken eşinin kurşunlarına hedef oldu. Terminalde silah seslerinin duyulması ile birlikte yaşanan panikle birlikte yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

GENÇ KADIN TABURCU OLDU, YARALI ŞAHSIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.

"KARDEŞİMLE KAÇTI, NAMUSUM İÇİN VURDUM"
Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap vermişti. İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi.

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