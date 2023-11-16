Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video

Bursa’da bir belediye otobüsü kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bir kadın yolcu bu duruma tepki gösterdi. Şoför ise kendisine söz söylendiği gerekçesiyle hareket etmeyince yolcular duraktan binmeye çalışanların inmesini istedi. Kimse inmeyince yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Bazı yolcular ise şoförü eleştiren kadın yolcuya " o zaman sen in" diye tepki gösterdi.