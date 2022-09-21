Otobüste fenalaşan yaşlı kadına stetoskopuyla müdahale etmişti, o anları anlattı | Video

Sakarya'da durakta beklerken kalp krizi geçiren 80 yaşındaki kadın, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilerek ölümün kıyısından alındı. Yaşlı kadının kalbini stetoskopla dinleyerek müdahale etmeye çalışan vatandaş ise verilen mücadeleyi anlattı.

Adapazarı şehir merkezindeki Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı'nda yolcu almak için durakladı. Bu sırada otobüs durağında 80 yaşlarındaki bir kadın yere yığıldı. Bilinci kapanan kadının kalp krizi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bu sırada şoförle birlikte olay yerinde bulunan belediyenin temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını araca taşıdı.

STETOSKOPLA MÜDAHALE ANI KAMERADA

Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahale etti. Şoför güzergahını değiştirerek kadını hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, otobüste bulunan Derya Akyıldız da yanında bulunan stetoskopla müdahale etti. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının otobüse bindirilmesi, otobüsün acil servise gitmesi, Akyıldız'ın elindeki stetoskopla yaşlı kadına müdahale etmeye çalışması, yaşlı kadının müdahale etmeye çalışan kişiye sarıldığı anlar yer aldı.

BELEDİYE OTOBÜSÜNDEKİ VERİLEN MÜCADELEYİ ANLATTI

Elindeki stetoskopuyla yaşlı kadının kalbini dinleyen ve ilk müdahaleyi yapan Derya Akyıldız, belediye otobüsünde verilen mücadeleyi anlattı. Akyıldız, "Solunumu durmuştu ve daha önceden kendisini bir parkta rahatsızlandığından dolayı tanıyorum. Durakta rahatsızlanan kadın, belediye çalışanı tarafından otobüse bindirildi. Bende stetoskopu kalp atışlarını kontrol etmek için göğsüne dayadım. Sonrasında kaptanımız hastaneye gitti. Bilinci kapalıydı, solunumu durmuştu. Elimle diline müdahale ettikten sonra 4-5 kere göğsüne baskı uyguladım. Kendi soluk alamaya başladığı sırada bana sarıldı ve teşekkür etti. Biz tekrar durumu kötüleşmesin diye yatırdık. Kaptanda sağ olsun hastaneye götürdü ve kadını kurtardık. Büyüklerimizi zor durumda gördüğüm zaman yardım ediyorum. Otobüse binemeyecek engellilerimize, yaşlı hastalarımızın otobüse biniş ve inişlerine yardım ediyorum" dedi.

Akyıldız'ın sağlık çalışanı olmadığı ama acil durumlarda kullanmak üzere yanında stetoskop taşıdığı öğrenildi.

"VATANDAŞIMIZIN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ NETİCESİNDE OTOBÜSLE ACİLE GÖTÜRDÜM"

Durakta kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü İbrahim Pehlivan, "Vatandaşımızın kalp krizi geçirmesi neticesinde otobüsle acile götürdüm. Güzergahı değiştirdim, panik havası içindeydi. Otobüste yolcular da vardı. Hastanenin içine girip sedyeyi getirdim, hastayı sedyeye aldık akabinde hareket amirliğini aradım ve durumu bildirdim. Daha sonrasında tekrardan güzergahımıza dönerek yolcularımızı gidecekleri yere bıraktık. Yolcularımızda bizi tebrik etti ve onlarda yardımcı oldu" diye konuştu.