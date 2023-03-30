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Otobüste kadınların

Otobüste kadınların "boş koltuk" tartışması kamerada | Video

30.03.2023 | 12:25

Büyükçekmece’de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine tepki gösteren kadına, “Seni yolacağım, kınalı kafa” diyerek hakaret etti. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay önceki gün Büyükçekmece Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde yaşandı. Yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi. Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu kadın ise tepki gösterdi. İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, "Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca'da yolacağım kınalı kafa" dedi. Yaşanan anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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